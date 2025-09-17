На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснила, законно ли отказывать посетителям во входе в заведение

Юрист Яковлева: владельцы заведений не могут отказать во входе
Henry Nicholls/Reuters

Гостю заведений не могут отказать во входе из-за его возраста, пола или расы, это будет считаться нарушением. Об этом kp.ru рассказала кандидат экономических наук Алена Яковлева.

По ее словам, за это бизнесу может грозить штраф в размере до 100 тыс. рублей. Однако юрист уточнила, что владельцы могут вводить свои правила посещения заведений, если они не будут противоречить нормативным актам.

«Можно не пустить в заведение, если гость нарушает общественный порядок — хулиганит, сквернословит. Или проявляет агрессию, пришел в наркотическом или алкогольном опьянении. Но отказывать во входе по причине пола, возраста, расы — нарушение. Отказ в обслуживании «слишком совершеннолетних» можно расценить как дискриминацию», — заключила Яковлева.

Юрист Юрий Капштык до этого говорил, что в России существуют определенные правила возврата товаров, некоторые из них относятся к категории невозвратных. По его словам, к ним относятся предметы личной гигиены, парфюмерия, нижнее белье, растения и животные. В случае возврата технически сложной продукции (компьютеры, телефоны и бытовая техника) может потребоваться проверка, которая подтвердит производственный брак. Юрист добавил, что при возврате компьютеров и телефонов без чека продавцы могут проверить дату покупки по внутренним системам магазина.

Ранее россиянам рассказали, как можно будет продлить новогодние праздники.

