Зоопсихолог назвала правила, которые помогут питомцам справиться с осенней депрессией

Специальные ритуалы, которые будут повторяться утром и вечером по пять минут в день, помогут домашним животным справиться с осенней хандрой. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

По ее словам, смена сезона может приводить к снижению настроения, деструктивному поведению и тревоге у животных. Чтобы помочь им, можно регулярно вычесывать их, разучивать команды или играть, чтобы они могли найти психологическую опору. Помимо этого, стоит избегать стрессовых для питомца ситуаций и скорректировать рацион питания.

«Если животное на промышленном корме, то он обычно сбалансированный, никаких изменений не требуется. Натуральный же стоит дополнить витаминными комплексами: например, крупным собакам часто необходим курс кальция. Однако перед этим необходимо посоветоваться с ветеринаром», — предупредила Левченко.

Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что домашние животные могут чувствовать эмоциональное напряжение в семье, потому что они обладают эмпатическими способностями и воспринимают интонацию, жестикуляцию и эмоциональное состояние владельцев.

