Ветеринар объяснил, как эмоции хозяев влияют на здоровье питомцев

Домашние животные могут чувствовать эмоциональное напряжение в семье, потому что они обладают эмпатическими способностями и воспринимают интонацию, жестикуляцию и эмоциональное состояние владельцев. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

«Любые конфликты в присутствии питомцев поселяют тревогу и могут приводить к обострению существующих заболеваний или появлению новых. Особенно чувствительны к стрессу кошки — на фоне сильного эмоционального напряжения может развиться цистит, который лечится только устранением стрессового фона», — предупредил эксперт.

По его словам, на фоне постоянного стресса у питомцев происходят выброс гормонов, нарушение обмена веществ и обострение хронических заболеваний. Шеляков уточнил, что они воспринимают эмоции как маленькие дети, поэтому грубая интонация, крики и активные жесты могут отразиться на их здоровье. В связи с этим специалист посоветовал контролировать свои эмоции в присутствии питомцев.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собака любит хозяина не только за еду или внимание. Человек, по сути, является центром ее вселенной.

Ранее ветеринар ответила, что учесть при выборе питомца.

