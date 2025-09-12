На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринар рассказала, сколько в день нужно гулять с собакой

Mirror: с собакой необходимо гулять 2 раза в день по 30-60 минут
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Ветеринар рассказала, сколько в день нужно гулять с собакой, пишет Mirror.

Ветеринар из Англии Никола Роус поделилась рекомендациями по поводу выгула собак и объяснила, что как слишком короткие, так и чрезмерно долгие прогулки могут быть вредны.

По ее словам, щенкам требуется «пять минут упражнений на каждый месяц жизни, два раза в день». Например, четырехмесячный щенок должен получать два 20-минутных периода активности. Это включает не только прогулки, но и игры или занятия во дворе.

Для взрослых собак общее правило — от 30 до 60 минут физических нагрузок дважды в день. Однако потребности зависят от породы: энергичным бордер-колли потребуется больше времени на улице, чем маленькому чихуахуа.

Что касается пожилых собак, то им также нужно от 30 до 60 минут активности дважды в день, но особое внимание стоит уделять нагрузкам, щадящим суставы. Ветеринар рекомендует выбирать прогулки по мягким поверхностям и рассматривать гидротерапию как дополнительный вариант.

«Даже при артрите важно сохранять активность — и для тела, и для мозга собаки», — отметила специалист.

Ранее ветеринар объяснил, как эмоции хозяев влияют на здоровье питомцев.

