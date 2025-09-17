РИА Новости: блогер Золкин шесть лет отслужил в донецком отделении СБУ

Украинский блогер Владимир Золкин, публикующий видео с российскими военнопленными, шесть лет отслужил в донецком отделении Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Примерно с 2008 до 2014 года Золкин Владимир Александрович 08.09.1981 года рождения, уроженец города Киева, служил в главном отделе контрразведки УСБУ оперуполномоченным», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что почти все данные о службе Золкина в СБУ были подчищены. О службе Золкина в СБУ говорили его коллеги, поддержавшие Донецкую народную республику (ДНР) в 2014 году.

В настоящее время Золкин ведет общественную и журналистскую деятельность, в частности, записывает видео с военнопленными ВС РФ и ведет свой Youtube-канал.

6 сентября экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров говорил, что за 80% диверсий, совершенных на территории Донецкой и Луганской народных республик до начала российской специальной военной операции на Украине, включая ликвидации Александра Захарченко, Моторолы и Гиви, стоят сотрудники украинской Службы безопасности Александр Поклад и Роман Червинский.

