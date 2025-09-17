На Кубе назвали чрезвычайной ситуацию с электричеством в Гаване

В кубинской столице сложилось чрезвычайная ситуация с электричеством. Об этом со ссылкой на Электроэнергетическую компанию Гаваны сообщает ТАСС.

В настоящее время из-за дефицита электроэнергии отключены системы 240 МВт, что оставило без света все городские районы. В связи с этим, для того чтобы избежать длительных периодов отсутствия электроэнергии, разработана стратегия отключений электричества с интервалом в четыре часа.

Однако позже в Электроэнергетической компании Гаваны признали, что из-за значительного дефицита и ограниченной доступности генерации установленный график выполнить не удалось, и электричество продолжает отсутствовать практически во всем городе.

12 сентября министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы сообщило, что специалисты восстановили энергоснабжение во всех провинциях страны после полного отключения электричества.

Куба периодически сталкивается с проблемами в области энергоснабжения: предыдущий крупный сбой в системе электроэнергии Кубы случился в марте 2025 года после аварии на подстанции Дьесмеро, а в октябре 2024 года несколько раз подряд также выходила из строя ТЭС им. Антонио Гитераса.

Ранее посольство РФ выпустило рекомендации для российских туристов на Кубе.