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Стало известно, во сколько обходится содержание российских заключенных

Член СПЧ Меркачева: сутки содержания заключенных обходятся в 2–3 тыс. рублей

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Антон Денисов/РИА Новости

Одни сутки содержания заключенных обходятся государству в две-три тыс. рублей, рассказала член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. При этом с тех, кто в колонии работает, вычитают деньги за коммунальные услуги, заявила она в пресс-центре НСН.

«Если они работают и получают какую-то сумму, с них вычитаются коммунальные платежи, они частично обеспечивают свое нахождение там, — подчеркнула Меркачева. — Что касается СИЗО, то нет. В СИЗО нельзя открывать производство и так далее».

По мнению президента Союза адвокатов России, доктора юридических наук Игоря Трунова, в России на уголовно-исправительную систему направляют меньше средств, чем требуется — порядка 96 млрд рублей. Финансирование ФСИН в прошлом году составило 232 млрд рублей, в этом году планируется направить еще 251 млн рублей, рассказал он.

«Абсолютно понятно, что они в разы меньше, чем требуется, поэтому, в основном, [заключенные] живут за счет передачек, родственников, которые снабжают. Эта проблема есть», — заключил Трунов.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что за последние пять лет от уголовной ответственности освободились примерно четверть подсудимых, на 40% сократилось число лиц, осужденных к лишению свободы. За 10 лет количество заключенных сократилось более чем в 2,5 раза.

Ранее стало известно, что НКО могут получить право на защиту заключенных.

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