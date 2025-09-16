На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские близняшки-порнозвезды получили срок за избиение российских полицейских

В Москве осудили украинских гимнасток-порнозвезд за нападение на полицейских
Кадр из видео/Telegram-канал «112»

В Москве осудили украинских гимнасток-порнозвезд за нападение на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что бывшие спортсменки сборной Украины по художественной гимнастике Альбина и Анжела Осиновские устроили драку с двумя представителями правоохранительных органов в детской зоне торгового центра «Авиапарк» еще в июле.

По данным издания, женщины попытались откупиться от полицейских, заплатив каждому по 100 тысяч рублей.

Суд назначил бывшим спортсменкам один год принудительных работ с отчислением 15%.

Девушки вместе с компанией праздновали день рождения дочери Альбины. В какой-то момент одна из девушек решила покурить, но администратор запретил, возникла ссора, из-за которой была вызвана полиция. Правоохранители попросили компанию отдыхающих проехать в отделение для составления административного протокола.

Три девушки, в числе которых были Анжела и Альбина, начали драку с сотрудниками полиции. Потасовка длилась примерно 20 минут. Полицейские были вынуждены применить перцовый спрей. Чтобы доставить зачинщиков драки в отделение потребовались два наряда полиции.

Ранее российский журналист раскритиковал Федора Смолова за драку в «Кофемании».

