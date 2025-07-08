Российский журналист раскритиковал Смолова за драку в «Кофемании»

Российский журналист Геннадий Орлов раскритиковал Федора Смолова за драку в «Кофемании», передает «Чемпионат».

«Если хулигану по-хулигански отвечаешь, ты тоже, получается, уже хулиган. Это уже к вопросу о Смолове. Сейчас кто-то его оправдывает, но так нельзя», — сказал Орлов.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали записи.

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