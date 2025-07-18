Две бывшие гимнастки сборной Украины устроили драку в Москве

Две бывшие гимнастки сборной Украины Анжела и Альбина Осиновские устроили драку в ТЦ «Авиапарк» в Москве, сообщает «112».

Девушки вместе с компанией праздновали день рождения дочери Альбины. В какой-то момент одна из девушек решила покурить, но администратор запретил, возникла ссора, из-за которой была вызвана полиция. Правоохранители попросили компанию отдыхающих проехать в отделение для составления административного протокола.

Три девушки, в числе которых были Анжела и Альбина, начали драку с сотрудниками полиции. Потасовка длилась примерно 20 минут. Полицейские были вынуждены применить перцовый спрей. Чтобы доставить зачинщиков драки в отделение потребовались два наряда полиции.

Теперь девушкам грозит преследование за насилие в отношении представителей власти. Сами девушки утверждают, что действовали исключительно в целях самообороны.

Ранее российский журналист раскритиковал Федора Смолова за драку в «Кофемании».