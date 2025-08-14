На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ вынесли приговор начальнику украинского СИЗО

Суд в Курске заочно приговорил начальника СИЗО в Сумах к 13 годам колонии
Depositphotos

Курский областной суд заочно приговорил начальника СИЗО в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, Игоря Яковлева к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Речь идет о жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.

«Суд признал Яковлева И. С. виновным в совершении двух преступлений <...>, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК (исправительной колонии — «Газета.Ru») строгого режима», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

По данным следствия, начальник СИЗО в Сумах умышленно допустил в отношении военнопленных и гражданского лица посягательства на физическую неприкосновенность и жестокое обращение. В том числе насилие применяли сотрудники Национальной гвардии Украины и Службы безопасности Украины.

На этом фоне мужчину объявили в федеральный и международный розыск. При избрании меры пресечения суд в РФ заочно арестовал Яковлева.

Ранее жителя Московской области осудили за теракт с применением беспилотника в Курске.

