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В Калининграде возбудили дело по факту хищений при строительстве военного училища

СК возбудил дело по факту хищений при строительстве филиала Нахимовского училища

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения денег при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГВСУ СК РФ.

В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В совершении преступления подозреваются бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ» Алексей Ширинкин и его подчиненная Галина Чистякова.

По данным следствия, в 2019 году Минобороны РФ заключило контракт на строительство филиала училища с Главным военно-строительным управлением №4. В 2022 году Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки работ. Ущерб от их действий оценивается в свыше 100 млн рублей.

На текущий момент Чистякова арестована, а Ширинкин отправлен под домашний арест. Также суд наложил арест на его автомобиль, загородный дом и участок. Для Чистяковой избрали меру пресечения в виде ареста.

2 октября замглавы управления лесного хозяйства Министерства обороны России Александра Случака обвинили в хищении 20 млн рублей. Еще одним фигурантом заведенного уголовного дела стал глава «Транслесстроя» Озман Авдалян. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее суд арестовал недвижимость на 50 млн рублей по делу кадровика Минобороны.

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