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Осужденные за хищения сотрудники Минобороны захотели отправиться на СВО

Baza: сотрудники Минобороны, осужденные за хищения, попросили отправить их на СВО
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Сотрудники Минобороны России, осужденные за хищение деталей для радиолокационных станций (РЛС) с завода «Исток», попросили отправить их на СВО. Об этом cообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, двух бывших сотрудников Минобороны РФ приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение изделий, используемых для производства РЛС. По данным ФСБ, в 2012 году военные разработали схему для кражи изделий, используемых в радиолокационных станциях зенитных ракетных комплексов. К преступлению также были привлечены другие работники.

В сентябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали членов преступной группировки при попытке вывоза очередной партии.

В итоге двух фигурантов дела приговорили к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Помимо этого, Техан и Сиюхов обязаны возместить заводу «Исток» ущерб в размере 102,8 миллиона рублей.

В публикации говорится, что всего в рамках уголовного дела задержали шесть человек. Четверо из них признали вину. Их приговорили к срокам от 2 до 4 лет лишения свободы. При этом Техан и Сиюков признали вину частично, сказав, что вывозили с завода только бракованные детали и их стоимость нужно рассчитывать по цене металлолома.

Ранее суд продлил арест главе «Военторга».

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