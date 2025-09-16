Россиянам, которые верят в чипирование, посоветовали надевать шапочку из фольги

По данным опроса ВЦИОМ, почти треть россиян считают, что их «тайно чипируют». Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал идиотами людей, которые верят в эту теорию.

«Этого легко избежать. Достаточно просто ходить в шапочке из фольги и на ночь себя заземлять о батарею. Но если серьезно, просто нужно более строго относиться к этим идиотам, которые сидят у себя в социальных сетях и распространяют этот бред. Это не просто информация, это опасная информация», — сказал он.

Милонов считает, что наказывать за распространение фейков нужно также «плоскоземельщиков».

«Люди могут принимать решения, связанные со своим здоровьем, со своими близкими, исходя из этих абсолютно дичайших нарративов. К сожалению, такие люди известны. И это так называемые плоскоземельщики и всевозможные борцы с радиоэлектронным террором. Надо наказывать просто таких людей — серьезно наказывать», — сказал он.

Согласно опросу ВЦИОМ, 85% опрошенных россиян слышали о чипировании и воспринимают это как угрозу для здоровья и свободы. Сообщается, что преимущества технологии, а именно мониторинг здоровья, идентификация и управление устройствами, затмевается опасениями о тотальном контроле. Из опроса следует, что 29% людей опасаются, что их могут тайно чипировать, 66% опрошенных в такую возможность не верят.

