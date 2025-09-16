Мишустин: в России ускорили обновление автомобильных дорог

Российские власти ускорили выполнение плана по обновлению автомобильных дорог. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«С прошлого года ускорили обновление автомобильных дорог в рамках отраслевого плана, который стал рекордным в новейшей истории по объему намеченных работ», — сказал глава кабмина на профильной стратегической сессии.

На прошлой неделе врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о начале реконструкции трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Проект предполагает расширение участка проезжей части до четырех полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе Логиново.

По его словам, строительство нового путепровода сократит время на движение по участку трассы и сделает его безопасным. Кроме того, запланированы установка освещения и благоустройство. Завершить строительство планируют в ноябре 2027 года.

