Мишустин: в России ускорили обновление автомобильных дорог

Мишустин рассказал о рекордах в обновлении автодорог
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские власти ускорили выполнение плана по обновлению автомобильных дорог. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«С прошлого года ускорили обновление автомобильных дорог в рамках отраслевого плана, который стал рекордным в новейшей истории по объему намеченных работ», — сказал глава кабмина на профильной стратегической сессии.

На прошлой неделе врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о начале реконструкции трассы ЕкатеринбургШадринскКурган. Проект предполагает расширение участка проезжей части до четырех полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе Логиново.

По его словам, строительство нового путепровода сократит время на движение по участку трассы и сделает его безопасным. Кроме того, запланированы установка освещения и благоустройство. Завершить строительство планируют в ноябре 2027 года.

Ранее в Москве утвердили проект транспортного узла «Лухмановская».

