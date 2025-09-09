В Свердловской области началось строительство нового путепровода

В Свердловской области дан старт реконструкцию трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, проект предполагает расширение участка проезжей части до четырех полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе Логиново. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

Врио главы области подчеркнул, что строительство нового путепровода сократит время на движение по участку трассы и сделает его безопасным. Также в рамках работ, по его словам, запланированы установка освещения и благоустройство. Завершить их, по его словам, строители должны в ноябре 2027 года.

«Ежедневно здесь проезжают тысячи грузовых и легковых автомобилей, десятки пассажирских автобусов. Дорога проходит через железнодорожные пути, и пропуск железнодорожных составов затрудняет движение. Сам не раз тратил здесь много времени. В рамках проекта будут построены подходы и разворотные петли, что упростит сообщение между населенными пунктами и позволит водителям беспрепятственно перемещаться», — отметил Паслер.

Также он сообщил о встрече с главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым, в рамках которой были затронуты ключевые проекты строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог и транспортных узлов Свердловской области.

«Речь идет, в первую очередь, об автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень. До конца следующего года она будет доведена до четырех полос и капитально отремонтирована. Предусмотрено строительство обхода Богдановича, которого очень ждут свердловчане. Работы на этом участке будут закончены уже в 2026 году», — рассказал Паслер.

Врио губернатора отметил, что масштабные дорожные работы реализуются в области благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».