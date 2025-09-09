На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области началось строительство нового путепровода

Паслер: новый путепровод сократит путь по трассе Р-354 и сделает его безопасным
close
Олег Рукавицын/РИА Новости

В Свердловской области дан старт реконструкцию трассы ЕкатеринбургШадринскКурган, проект предполагает расширение участка проезжей части до четырех полос, а также строительство 30-метрового путепровода в районе Логиново. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

Врио главы области подчеркнул, что строительство нового путепровода сократит время на движение по участку трассы и сделает его безопасным. Также в рамках работ, по его словам, запланированы установка освещения и благоустройство. Завершить их, по его словам, строители должны в ноябре 2027 года.

«Ежедневно здесь проезжают тысячи грузовых и легковых автомобилей, десятки пассажирских автобусов. Дорога проходит через железнодорожные пути, и пропуск железнодорожных составов затрудняет движение. Сам не раз тратил здесь много времени. В рамках проекта будут построены подходы и разворотные петли, что упростит сообщение между населенными пунктами и позволит водителям беспрепятственно перемещаться», — отметил Паслер.

Также он сообщил о встрече с главой Федерального дорожного агентства Романом Новиковым, в рамках которой были затронуты ключевые проекты строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог и транспортных узлов Свердловской области.

«Речь идет, в первую очередь, об автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень. До конца следующего года она будет доведена до четырех полос и капитально отремонтирована. Предусмотрено строительство обхода Богдановича, которого очень ждут свердловчане. Работы на этом участке будут закончены уже в 2026 году», — рассказал Паслер.

Врио губернатора отметил, что масштабные дорожные работы реализуются в области благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами