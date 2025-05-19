В Петербурге семиклассница решила быстро сбросить вес и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка, состоящая на учете у психиатра с анорексией и расстройством пищевого поведения, попала в реанимацию. Об этом пишет «Фонтанка».

«Школьница решила выпить много таблеток от гастрита, чтобы быстро похудеть», — говорится в публикации.

Состояние семиклассницы оценивается как тяжелое.

В феврале журнал Molecular Psychiatry писал, что анорексия может быть связана с изменениями в работе химических веществ в мозге, которые регулируют аппетит и удовольствие от еды. Новое исследование показало, что у людей с анорексией в мозге активизируются особые молекулы — опиоидные рецепторы. Опиоиды — это вещества, которые влияют на восприятие боли, ощущение удовольствия и аппетит. У пациентов с анорексией количество этих рецепторов в мозге оказалось выше, чем у здоровых людей. Это может объяснить их необычное поведение, связанное с ограничением пищи, а также их беспокойство по поводу набора веса.

Ученые также выяснили, что мозг пациентов с анорексией продолжает потреблять столько же энергии, как и у здоровых людей, даже если их тело испытывает дефицит пищи. Это предполагает, что мозг пытается защитить себя, несмотря на общее истощение организма.

Ранее нутрициолог рассказала, как у подростков появляется анорексия.