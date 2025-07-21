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Женщина довела себя до истощения, принимая 200 таблеток для похудения в день

Китаянка похудела на 40 кг, принимая по 200 таблеток слабительного в день
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Китаянка довела себя до истощения, худея с помощью японских слабительных. Об этом сообщает The Paper.

Недавно 39-летняя женщина попала в больницу Шанхая в тяжелом состоянии. Известно, что ранее пациентка весила 80 кг, но похудела до чуть более 40 кг, принимая в день до 200 «розовых таблеток» — японское безрецептурное слабительное с активным веществом бисакодилом.

Ее случаем заинтересовался гастроэнтеролог Чэнь Ции, который описал анамнез пациентки. Оказалось, что женщина на протяжении восьми лет боролась с запорами после диет, бесконтрольно используя различные слабительные. В результате у нее развились анорексия, сильное недоедание и атрофия кишечника.

Для спасения пациентки требуется поэтапное хирургическое вмешательство. Сначала врачи сформируют стому для стабилизации состояния и набора веса, а затем, через несколько месяцев, проведут реконструктивную операцию на кишечнике.

Доктор Чэнь Ции отметил, что это не единичный случай. По его словам, все больше молодых женщин в возрасте 30-40 лет обращаются за помощью после бесконтрольного приема «розовых таблеток».

Ранее футболист потерял 8 кг за несколько дней из-за стресса после отстранения.

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