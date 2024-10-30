Из Албании в РФ экстрадировали криминального авторитета по кличке Вася Бандит

Россиянин Игорь Кокунов, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, экстрадирован из Албании в РФ. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ экстрадирован россиянин Игорь Кокунов», — сказала она, уточнив, что фигуранта передали российским полицейским в международном аэропорту города Тираны.

По версии следствия, криминальный авторитет по кличке Вася Бандит с 1993 года имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния. По ее словам, Кокунова признали вором в законе, что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур в России.

В 2020 году авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии и в августе 2023 года был организован его международный розыск.

Год назад суд албанского города Шкодер согласовал экстрадицию на родину российского криминального авторитета Игоря Кокунова по прозвищу Вася Бандит.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.