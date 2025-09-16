Суд отклонил возражения защиты подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Суд Болоньи отверг все возражения защиты подозреваемого в подрыве «Северных потоков» гражданина Украины Сергея Кузнецова, в том числе его иммунитет как военнослужащего. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Никола Канестрини.

«Мы не можем согласиться с решением Апелляционного суда Болоньи, который предписал выдачу Сергея Кузнецова властям Германии в соответствии с Европейским ордером на арест. Суд отклонил все возражения защиты, несмотря на выраженную обеспокоенность по поводу нарушения основных прав», — сказал он.

Суд Болоньи 16 сентября постановил выдать задержанного в Италии Кузнецова властям ФРГ.

49-летнего Кузнецова задержали 21 августа в итальянской провинции Римини по запросу прокуратуры ФРГ. Мужчина приехал в Италию с семьей на отдых. 22 августа суд в Болонье подтвердил его арест и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи он отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.

Кузнецова подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии установили личности всех участников подрыва «Северных потоков».