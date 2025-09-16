На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России работают над изменением расчета больничных и декретных

Минтруд планирует изменить расчет больничных и декретных выплат
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Минтруд России работает над изменением правил расчета и начисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Об этом сообщила директор департамента развития социального страхования ведомства Людмила Чикмачева на Всероссийской неделе охраны труда, передает РБК.

По действующим правилам, если работник занят в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Если страхователи разные, то пособие платится только у того, у которого работник занят на момент страхового случая.

«Сейчас у нас все пособия платит [Социальный] фонд. И логично, чтобы пособие было одно», — сказала Чикмачева.

Такой подход сможет сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям, считает она.

Выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам является одним из рассматриваемых вариантов.

Пока инициатива находится на этапе «набросков в изменении законодательства» и «просчитывания финансовой составляющей, добавила представитель Минтруда.

До этого председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов сообщил, что с 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей без уплаты НДФЛ за рождение ребенка.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем в России поднимать возраст молодежи до 45 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами