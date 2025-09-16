В России работают над изменением расчета больничных и декретных

Минтруд России работает над изменением правил расчета и начисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Об этом сообщила директор департамента развития социального страхования ведомства Людмила Чикмачева на Всероссийской неделе охраны труда, передает РБК.

По действующим правилам, если работник занят в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Если страхователи разные, то пособие платится только у того, у которого работник занят на момент страхового случая.

«Сейчас у нас все пособия платит [Социальный] фонд. И логично, чтобы пособие было одно», — сказала Чикмачева.

Такой подход сможет сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям, считает она.

Выплата единого пособия и расчет его размера с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз по страховым взносам является одним из рассматриваемых вариантов.

Пока инициатива находится на этапе «набросков в изменении законодательства» и «просчитывания финансовой составляющей, добавила представитель Минтруда.

До этого председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов сообщил, что с 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей без уплаты НДФЛ за рождение ребенка.

