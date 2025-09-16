Вьетнам решил закупать вакцины от ВПЧ у России вместо США

Власти Вьетнама хотят закупить у РФ вакцину от ВПЧ вместо подорожавшей у США

Вьетнам заинтересован в покупке российской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании «Нанолек» взамен сильно подорожавшей американской инъекции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор, АО «Фармвьет» Нгуен Вьет Кхоа.

«Вьетнаму требуется много (доз — прим. ред.) вакцины от ВПЧ... от рака шейки матки. Да, (собираемся использовать российскую вакцину — прим. ред.) компании «Нанолек», сейчас она входит в состав фармстандартов», — заявил он.

Гендиректор добавил, что российские вакцины планируется закупать уже к 2026 году. Он рассказал, что ранее от ВПЧ женщин во Вьетнаме вакцинировали выборочно, сейчас все будет проводиться массово. Нгуен Вьет Кхоа добавил, что теперь под вакцинацию будут попадать девочки от 13 лет и выше.

Российская фармкомпания «Нанолек» получила регистрационное удостоверение на вакцину «Цегардекс», предназначенную для профилактики папилломавирусной инфекции (ВПЧ) в конце марта.

В публикации говорится, что вакцина защищает от четырех типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, подобно вакцине «Гардасил» от американской компании MSD.

