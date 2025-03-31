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В РФ изобрели первую отечественную вакцину от ВПЧ

В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ
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Shutterstock

Российская фармкомпания «Нанолек» получила регистрационное удостоверение на вакцину «Цегардекс», предназначенную для профилактики папилломавирусной инфекции (ВПЧ). Об этом сообщает Forbes в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что вакцина защищает от четырех типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, подобно вакцине «Гардасил» от американской компании MSD. По данным издания, в 2026 году российскую вакцину «Цегардекс» планируют начать применять у детей.

До этого ученые из Национального университета Кенбук установили, что молочнокислые бактерии во влагалище предотвращают трансформацию стволовых клеток в злокачественные, снижая риск развития рака шейки матки.

Исследователи выяснили, что D-молочная кислота подавляет рост нормальных и предраковых органоидов, а L-молочная кислота — нет. По словам исследователей, это открытие в будущем может поспособствовать разработке новых методов лечения рака матки у людей.

В начале февраля онколог министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Иван Каприн заявил, что если у человека появились симптомы онкологического заболевания, значит оно уже запущено.

Ранее онколог объяснил рост заболеваемости раком в РФ.

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