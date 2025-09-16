Подозреваемый в нападении на активиста Кирка сообщил о содеянном друзьям

WP: подозреваемый в нападении на Кирка рассказал о содеянном друзьям в соцсетях

Подозреваемый в нападении на американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон в мессенджере Discord признался друзьям, что совершил это преступление. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Из материала следует, что молодой человек за два часа до своего задержания отправил сообщение в групповой чат, в котором состояли 30 пользователей. В нем Робинсон рассказал, что это он стрелял в Кирка во время выступления в штате Юта.

«Простите за все это», — добавил злоумышленник.

Журналисты выяснили, что в день происшествия участники группового чата обсуждали стрельбу в Юте. При этом сообщение от Робинсона было отправлено только на следующий день, и ему никто не ответил. Лишь позднее один из друзей подозреваемого написал, что «признание было правдой», и попросил всех «помолиться» за нападавшего.

Как рассказал неназванный сотрудник Discord, скриншоты переписки были направлены в правоохранительные органы.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но спасти Кирка не удалось.

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в нападении — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды активиста. При этом свою вину он не признал.

Ранее Тайлер Робинсон пошутил, что в Чарли Кирка стрелял его «двойник».