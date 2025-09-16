На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемый в нападении на активиста Кирка сообщил о содеянном друзьям

WP: подозреваемый в нападении на Кирка рассказал о содеянном друзьям в соцсетях
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подозреваемый в нападении на американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон в мессенджере Discord признался друзьям, что совершил это преступление. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Из материала следует, что молодой человек за два часа до своего задержания отправил сообщение в групповой чат, в котором состояли 30 пользователей. В нем Робинсон рассказал, что это он стрелял в Кирка во время выступления в штате Юта.

«Простите за все это», — добавил злоумышленник.

Журналисты выяснили, что в день происшествия участники группового чата обсуждали стрельбу в Юте. При этом сообщение от Робинсона было отправлено только на следующий день, и ему никто не ответил. Лишь позднее один из друзей подозреваемого написал, что «признание было правдой», и попросил всех «помолиться» за нападавшего.

Как рассказал неназванный сотрудник Discord, скриншоты переписки были направлены в правоохранительные органы.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но спасти Кирка не удалось.

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в нападении — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды активиста. При этом свою вину он не признал.

Ранее Тайлер Робинсон пошутил, что в Чарли Кирка стрелял его «двойник».

Все новости на тему:
Убийство Чарли Кирка в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами