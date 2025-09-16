Бросившему операцию ради секса врачу разрешили продолжить практику в Британии

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Independent: бросивший пациента ради секса врач вернулся в британскую клинику
Freepik

Врачу из Великобритании, бросившему пациентку во время операции, чтобы заняться сексом с медсестрой, разрешили продолжить практику. Об этом сообщает Independent.

Женатый отец троих детей, 44-летний доктор Сухайл Анджум, пообещал, что ошибка, которую он допустил, больше никогда не повторится. На это медицинский трибунал (MPTS) постановил, что Анджум имеет «очень низкий шанс» повторения своего проступка.

Инцидент произошел 16 сентября 2023 года в больнице общего профиля Тэймсайд, расположенной в Эштон-андер-Лайн (Великобритания). Консультант-анестезиолог Анджум попросил другую коллегу-медсестру проследить за пациентом, находящимся под общим наркозом, чтобы он мог сходить в туалет. В это время он занялся сексом со своей коллегой, имя которой не раскрывалось во время суда и следствия.

Как стало известно в ходе суда, доктор Анджум отсутствовал в операционной в течение восьми минут. Этот инцидент не причинил вреда пациенту. Тем не менее, о данном случае было сообщено руководству, и в феврале 2024 года после внутреннего расследования доктор Анджум был уволен.

На прошлой неделе он сообщил MPTS, что хочет возобновить свою карьеру в Великобритании и вернуться к семье после того, как вынужден был вернуться в свой родной Пакистан, где работал врачом.

Председатель трибунала Ребекка Миллер заявила, что действия доктора Анджума, хотя и не нанесли ущерб безопасности пациент, и были «достаточно значимыми, чтобы быть приравненными к серьезному проступку». При этом Миллер в ходе суда убедилась, что доктор Анджум полон решимости не повторять свои прошлые проступки, и считает риск повторения подобной ситуации «очень низким».

Ранее в московских аптеках выявили серию поддельных презервативов.

