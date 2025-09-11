Metro: в Англии судят анестезиолога за секс с медсестрой во время операции

В Англии анестезиолог занялся сексом с медсестрой во время операции и оказался в суде, пишет Metro.

Как пишут в СМИ, во время операции анестезиолог доктор Сухейль Анджу Анджум оставил пациента под общим наркозом и поручил наблюдение другому сотруднику. Вместо этого он отправился в соседнюю операционную, где вступил в интимную связь с медсестрой.

Их в «компрометирующем положении» застала другая медсестра, которая позже сообщила о случившемся руководству. По ее словам, у женщины были спущены брюки, а доктор Анджум застегивал форму. Сам врач отсутствовал в операционной около восьми минут. При этом пациент, как уточняется, не пострадал, и процедура завершилась без осложнений.

В суде Анджум признал факт сексуальных отношений с коллегой и согласился, что его действия могли подвергнуть пациента риску. Врач заявил, что глубоко раскаивается в случившемся:

«Это было, мягко говоря, позорно. Я подвел всех – пациента, коллег и себя», — прокомментировал он.

По словам Анджума, на тот момент он переживал «стрессовое время» из-за проблем в семье: его младшая дочь родилась недоношенной, что сильно сказалось на его психическом здоровье и личной жизни.

Слушания по этому делу продолжаются. Мужчине грозит пожизненный запрет на занятие врачебной деятельностью.

Ранее врач из США получил 10 лет тюрьмы за диагностирование хронических заболеваний у здоровых людей.