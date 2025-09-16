В столичных аптеках выявили партию опасных презервативов

В московских аптеках выявлена крупная партия поддельных презервативов. Контрафактные изделия повышают риск заражения инфекцией, а также риск нежелательной беременности, сообщает Телеграм-канал «Shot Проверка».

По данным источника, фальсификат был обнаружен в сетях аптек «Мелодия здоровья» и «Сеть эконом аптек». Отличительной чертой подделки стали разные шрифты и нечеткие изображения на упаковках.

Оригинальные изделия выпускает компания «Рекитт Бенкизер», которая, узнав о масштабах фальсификата, обратилась в правоохранительные органы. В результате проведенной экспертизы контрафактная продукция была полностью изъята из торговых точек, а продавцам наложены штрафы. При этом размер штрафных санкций официально не разглашается.

В июле во Франции планировали сжечь партию презервативов, стоимостью порядка $10 млн. Противозачаточные средства были закуплены агентством США по международному развитию (USAID) для помощи бедным странам. В итоге общественная организация отказалась от миссии гуманитарной помощи.

Ранее врач рассказал про пять лучших методов контрацепции.