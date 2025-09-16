Врач поделилась секретами долгого хранения зелени

Врач Разаренова: для сохранения свежести зелени ее можно поставить в банку

Для оптимального хранения зелень лучше не мыть заранее, завернуть в бумажное полотенце или в марлю, сложить в пакет с перфорациями или убрать в контейнер. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

В случае, если она сильно грязная, стоит хорошо обсушить ее после промывки бумажными или обычными полотенцами или прибегнуть к помощи центрифуги. Длительно сохранить свежесть зелени можно по типу букета, если поставить ее в банку с водой, добавила эксперт.

«Сверху мы накрываем пакетом и погружаем в холодильник. Исключением является базилик. Базилик — теплолюбивый, в холодильнике он очень быстро темнеет, поэтому хранить его нужно при комнатной температуре. Именно этот способ по типу букета помогает базилику сохранять свою свежесть, аромат, эфирные масла и не увядать. Воду меняем каждый день», — уточнила Разаренова.

Кроме того, зелень можно засушить или заморозить, добавила диетолог.

До этого эксперты говорили, что с заготовленной на зиму зеленью можно не только заваривать ароматные чаи, но и готовить салаты, овощные супы. Один из самых легких и распространенных способов – это заморозка, причем для этого можно воспользоваться формочками для льда.

