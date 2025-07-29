Эксперты рассказали, как лучше всего сохранить зелень на зиму

С заготовленной на зиму зеленью можно не только заваривать ароматные чаи, но и готовить салаты, овощные супы. Один из самых легких и распространенных способов – это заморозка, причем для этого можно воспользоваться формочками для льда, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

В первую очередь зелень следует подготовить к заготовке, причем сделать это важно вне зависимости от выбранного способа хранения – сушки или заморозки. Для начала необходимо удалить сорняки, мусор, вялые и гнилые листья и стебли, затем – промыть побеги под проточной холодной водой и высушить на полотенце. Просохшую зелень следует вытереть бумажными салфетками.

При заморозке зелень можно «замиксовать» — этот способ подойдет, если использовать ее планируется для салатов, супов и прочих блюд. Например, можно объединить петрушку и укроп. Важно учитывать, что в морозилке храниться зелень может не дольше одного года.

Перед тем, как поместить зелень в морозилку, ее нужно измельчить, отделив стебли от листьев, разложить по пакетам или в специальные контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Важно хранить стебли и листья отдельно, так как используются они в блюдах обычно по-разному, отмечают специалисты. Они также советуют подписывать пакеты, чтобы потом было легче разобраться с тем, что где хранится.

Кроме того, замораживать зелень удобно в формочках для льда – для этого ее нужно предварительно измельчить в блендере, а затем заполнить ячейки и сверху долить немного чистой питьевой воды. Зеленая масса должна полностью покрываться жидкостью, только после этого формочки убирают в морозилку.

Для засушивания зелени используют специальные автоматические сушилки. Также можно раскладывать ее на подносах и противнях, иногда удобнее бывает сушить пучки зелени в подвешенном состоянии, но важно выбрать для этого хорошо проветриваемое место, на которое не попадают прямые солнечные лучи. Высушенную зелень нужно разложить в герметичные контейнеры и убрать в темное место.

Как рассказала доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько, лимон поможет продлить срок годности домашних заготовок, защитить их от бактерий, плесени и дрожжей без химии. Она уточнила, что в магазинной продукции для этой цели используют консерванты, например, лимонную и яблочную кислоты. Кроме того, в качестве природного консерванта подойдет брусника, которая содержит бензойную кислоту. На один литр варенья или компота понадобится 250-300 г брусники.

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