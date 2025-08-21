Врач рассказала, какие продукты важно включить в рацион осенью для иммунитета

Правильно подобранный рацион может помочь организму осенью противостоять меняющейся погоде и вирусам. Определённые продукты помогают укрепить иммунитет, в то время как неправильный подход к питанию, наоборот, может его ослабить, рассказала RT врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Перепады температуры и сокращение светового дня заставляют организм тратить дополнительные ресурсы – об этом газете «Известия» рассказала терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик. По её словам, нехватка солнечного света снижает выработку витамина D, в результате иммунитет становится менее устойчивым, а значит, растёт риск простуд и других заболеваний. Укрепить иммунитет, по её словам, поможет разнообразный рацион с достаточным количеством белка, сложных углеводов и жиров, а также регулярная физическая активность.

По словам Писаревой, хотя волшебных продуктов нет, но в комплексе здоровый рацион крайне важен. Нужно добиться того, чтобы питание основывалось на балансе белков, жиров и углеводов. Важно употреблять свежие овощи и фрукты, а зелень нужно потреблять ежедневно – примерно по 200-300 г.

Главный иммунный орган организма – это кишечник, поэтому его здоровье – это залог того, что организм справится с любыми инфекциями. Для поддержки кишечника важно потреблять кисломолочку, квашеную капусту и прочие ферментированные овощи, отметила диетолог. Белки она посоветовала получать также из молочки, курицы, нежирного мяса, яиц и бобов.

«Надо стараться сократить в этот период потребление полуфабрикатов, — посоветовала врач. — Ограничить жареные и сладкие продукты, убрать алкогольные и газированные напитки. Всё, что снижает уровень иммунитета».

Также ударом для иммунитета могут стать переедание или голодание – это либо перенасытит организм вредными рафинированными жирами и простыми углеводами, либо приведёт к дефициту полезных микроэлементов, заключила диетолог.

До этого руководитель лаборатории биологически активных веществ ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН сообщила «Газете.Ru», витамин D в грибах, рыбе и яйцах улучшает работу иммунной системы, цинк в мясе и бобовых подавляет распространение вирусов, а селен в составе бразильских орехов и морепродуктов – защищает клетки от окисления. Также эксперт посоветовала не забывать о витамине Е, который содержится в орехах и семенах, – он поддерживает целостность клеточных мембран.

