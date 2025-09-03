Россиянам рассказали про пять лучших методов контрацепции

Существует множество способов контрацепции, однако все они отличаются по своей эффективности. Врач- акушер-гинеколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева рассказала «Газете.Ru», какие пять методов являются наиболее действенными по сравнению с презервативом.

Чтобы оценить надежность методов, врачи используют Индекс Перля. Он показывает, сколько женщин из 100 забеременеют за год, используя этот метод. Чем ниже цифра — тем выше защита.

«Среди лидеров рейтинга гормональный имплант (эффективность 0.05), женская и мужская стерилизация (0.5 и 0.15 соответственно), гормональная внутриматочная спираль Мирена (0.2), КОК (0.3) и негормональная внутриматочная спираль (0,6). Презерватив имеет индекс – 2, то есть это далеко не лучший способ защиты. Самыми эффективными являются долговременные методы (импланты, ВМС, стерилизация), которые не зависят от человеческого фактора. Тем не менее именно презерватив остается самым популярным», — объяснила врач.

По словам врача несмотря на то, что презерватив имеет низкий индекс Перля, он имеет несколько преимуществ: подходит всем, не имеет побочных эффектов, и главное – защищает от ИППП.

«Выбор зависит от ваших целей: нужна ли вам защита от инфекций, планируете ли детей в будущем, насколько для вас важен комфорт. Гормональная внутриматочная спираль – самый эффективный обратимый метод контрацепции на пять лет, однако она не защищает от ИППП, поэтому ее лучше ставить женщинам с постоянным партнером. КОК тоже эффективны, но требуют дисциплины и у них есть серьезные побочные эффекты, например риск тромбозов. Стерилизация – тоже высокоэффективный метод, но он необратим. Идеального метода не существует. Идеальный контрацептив — тот, который подходит именно вам по сочетанию четырех ключевых факторов: надежность, безопасность, обратимость и защита от ИППП. В последнем случае, если у вас нет постоянного проверенного партнера, единственный надежный вариант — презерватив», — рассказала доктор.

Чтобы подобрать лучший вариант контрацепции, следует обратиться на консультацию к гинекологу. Для назначения гормональных средств врач обязательно должен сделать УЗИ молочных желез и органов малого таза, проверить свертываемость крови (коагулограмму) и исключить противопоказания.

Ранее было названо устройство, без которого не может обойтись ни один учащийся.