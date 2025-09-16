На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянок призвали отказаться от брака с китайцами

Востоковед Котков призвал россиянок отказаться от брака с китайцами
true
true
true
close
Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

Жительницам России не стоит вступать в брак с китайцами, потому что «ничего хорошего в межрасовых союзах чаще всего не бывает». Об этом 360.ru заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед и писатель Кирилл Котков, комментируя новости о том, что жители Китая совершают попытки брачной экспансии и ищут себе невест в России и других странах постсоветского пространства.

Эксперт призвал запретить такие браки на фоне наших демографических проблем в России.

«У нас много говорят на тему того, что нам надо повышать рождаемость, между тем одним из эффективных методов ее повышения заключается в необходимости запрета браков с иностранцами. Такой опыт уже был. Такое было после Великой Отечественной войны — это был период, когда браки с иностранцами были запрещены», — сказал востоковед.

По его словам, между странами есть культурная пропасть, поэтому такие союзы могут вызывать проблемы. Котков добавил, что россиянкам придется терпеть порядки, которые установлены в семье мужа-иностранца.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин до этого оценил для «Газеты.Ru», что проживание в Китае месяц базово стоит около 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить браки между двоюродными братьями и сестрами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами