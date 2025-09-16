Россиянок призвали отказаться от брака с китайцами

Жительницам России не стоит вступать в брак с китайцами, потому что «ничего хорошего в межрасовых союзах чаще всего не бывает». Об этом 360.ru заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед и писатель Кирилл Котков, комментируя новости о том, что жители Китая совершают попытки брачной экспансии и ищут себе невест в России и других странах постсоветского пространства.

Эксперт призвал запретить такие браки на фоне наших демографических проблем в России.

«У нас много говорят на тему того, что нам надо повышать рождаемость, между тем одним из эффективных методов ее повышения заключается в необходимости запрета браков с иностранцами. Такой опыт уже был. Такое было после Великой Отечественной войны — это был период, когда браки с иностранцами были запрещены», — сказал востоковед.

По его словам, между странами есть культурная пропасть, поэтому такие союзы могут вызывать проблемы. Котков добавил, что россиянкам придется терпеть порядки, которые установлены в семье мужа-иностранца.

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин до этого оценил для «Газеты.Ru», что проживание в Китае месяц базово стоит около 50 тыс. рублей.

