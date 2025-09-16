На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла, какие пироги могут навредить ЖКТ

Врач Кашух: фруктовые и ягодные пироги могут навредить ЖКТ
true
true
true
close
Пресс-служба Lark Cafe

Избыточное содержание сахара, жиров и кислых ягод в выпечке может вызывать скачки уровня глюкозы в крови, раздражение желудка и изжогу. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист отметила, что для здорового человека не существует строго запрещенных сочетаний овощей, ягод и фруктов. Вопрос их комбинации в выпечке скорее зависит от индивидуальной переносимости, количества потребляемых продуктов и способа приготовления.

«Для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или язвенной болезнью в анамнезе нежелательны пироги с большим количеством кислых ягод — клюквы, красной смородины, а также кислых яблок. Есть съесть их слишком много, особенно в теплом виде, это может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка», — сказала врач.

Особую осторожность, по ее словам, следует проявлять с выпечкой, содержащей много сахара и жира, что характерно для многих десертных пирогов.

Она также посоветовала придерживаться принципа «80/20», где основу рациона составляет полноценная пища, а на долю приносящих удовольствие продуктов, включая десерты, отводится около 20%.

Ранее россиянам объяснили, почему пироги не стоит есть на завтрак.

