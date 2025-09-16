На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Повторная магнитная буря началась на Земле

ИКИ РАН: на Земле зафиксирована новая магнитная буря
Depositphotos

Повторный всплеск геомагнитной активности произошел после ночного затишья в период с трех до шести часов утра по московскому времени. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в своем Telegram-канале.

Магнитная буря уровня G1 протекает довольно умеренно и возмущений до уровня G3 в ближайшее время не наблюдается, отмечается в публикации.

Как отмечают ученые, в ближайшие дни будут наблюдаться отдельные умеренные и слабые бури. Такая обстановка сохранится в течение 2-3 дней, если не будет существенных изменений, к которым может привести скорость солнечного ветра.

По данным ИКИ РАН, скорость солнечного ветра продолжает увеличиваться, превысив критическую отметку в 750 км/c. Такое усиление ветра может привести к усилению магнитного поля и спровоцировать новые бури 2-3 уровня.

В лаборатории отмечали, что в понедельник, 15 сентября, на Земле наблюдалась самая сильная магнитная буря за последние три месяца. Она была близка к уровню G3.

Ранее российские ученые обнаружили у Солнца необычную особенность.

