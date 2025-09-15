На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря

На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца
Shutterstock

На Земле сейчас происходит самая сильная магнитная буря впервые за три месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данных ученых, буря близка к уровню G3.

Ученые объяснили явление тем, что на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания Земли в зону действия крупной корональной дыры, границу которой планета пересекла 14 сентября около полуночи.

Отмечается, что эта буря в общих чертах хоть и прогнозировалась еще несколько дней назад, но ее сила, превосходящая расчеты, стала для ученых неожиданной.

«Агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1—2 июня этого года», — добавили специалисты.

По данным (ИКИ) РАН, нормализация ситуации в околоземном пространстве случится не раньше четверга-пятницы этой недели.

Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры на Солнце могут продлиться до шести суток – с 13 сентября до 16 сентября. Сентябрь был богат на магнитные бури. Только за первые 10 дней произошло 3 магнитных бури, то есть по одному событию каждые 3 суток. По словам ученых, это в 10 раз чаще, чем в августе, когда за 31 день месяца была зафиксирована только одна буря.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю на Земле.

