На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря

На Земле сейчас происходит самая сильная магнитная буря впервые за три месяца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данных ученых, буря близка к уровню G3.

Ученые объяснили явление тем, что на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания Земли в зону действия крупной корональной дыры, границу которой планета пересекла 14 сентября около полуночи.

Отмечается, что эта буря в общих чертах хоть и прогнозировалась еще несколько дней назад, но ее сила, превосходящая расчеты, стала для ученых неожиданной.

«Агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1—2 июня этого года», — добавили специалисты.

По данным (ИКИ) РАН, нормализация ситуации в околоземном пространстве случится не раньше четверга-пятницы этой недели.

Геомагнитные возмущения от новой корональной дыры на Солнце могут продлиться до шести суток – с 13 сентября до 16 сентября. Сентябрь был богат на магнитные бури. Только за первые 10 дней произошло 3 магнитных бури, то есть по одному событию каждые 3 суток. По словам ученых, это в 10 раз чаще, чем в августе, когда за 31 день месяца была зафиксирована только одна буря.

