Российские ученые обнаружили у Солнца необычную особенность

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Института прикладной астрономии РАН выявили уникальную особенность Солнца: ось, вдоль которой звезда имеет небольшое сплющивание, не совпадает с осью ее вращения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЛЭТИ.

Исследование проводилось в рамках проверки общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Для этого ученые использовали высокоточные данные о движении ближайшей к звезде планеты – Меркурия – полученные в последние годы с помощью космических аппаратов. Также применяли усовершенствованную динамическую модель Солнечной системы.

Отмечается, что вращающиеся небесные тела — планеты и звезды — из-за центробежной силы обычно слегка сплющены у полюсов. У Земли, Юпитера и других объектов ось вращения совпадает с направлением этого сжатия. Однако Солнце оказалось исключением: оно действительно имеет сплющивание, но ось этого сжатия смещена относительно оси вращения, определяемой по движению солнечных пятен.

По словам исследователей, это открытие указывает на то, что внутреннее строение Солнца значительно сложнее, чем считалось ранее. Смещение может быть связано с неравномерным распределением массы в глубинных слоях звезды или с разной скоростью вращения ее внутренних оболочек. Такой эффект ранее не фиксировался у других небесных тел, что делает Солнце уникальным объектом для изучения.

«Также мы выяснили, что Солнце при излучении своей энергии в пространство теряет миллиардные доли в год своего веса и смогли установить более точную орбиту Меркурия», — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Алексеевич Павлов.

Ученые отметили, что физические особенности Солнца могут объяснять происхождение магнитных полей. Кроме того, полученные данные важны не только для фундаментальной науки, но и для прикладных задач: они позволяют уточнять модели движения планет и корректировать траектории космических аппаратов.

