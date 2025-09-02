В Москве в суд передали дело журналистки «Дождя» Таратуты

В суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении 47-летней журналистки и ведущей телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Юлии Таратуты (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Уточняется, что журналистка обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Установлено, что Таратута была дважды за год привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако с января 2024 года по январь 2025-го, находясь за пределами РФ, вновь не предоставила в уполномоченный орган обязательную для предоставления информацию.

20 августа Перовский суд Москвы заочно арестовал Таратуту по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. В конце апреля этого года МВД России объявило журналистку в розыск. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В декабре 2022 года Минюст РФ внес ведущую «Дождя» Юлию Таратуту в реестр иностранных агентов.

