Взрыв произошел в торговом центре в Германии

Bild: в немецком Регенсбурге произошел взрыв в торговом центре

Взрыв произошел в торговом центре в немецком городе Регенсбурге. Об этом сообщила газета Bild.

По информации журналистов, взрыв произошел вечером 15 сентября. На этом фоне все посетители и сотрудники ТЦ были эвакуированы, на место происшествия прибыли правоохранители и спасатели.

«Предположительно, взорвался ферментационный шкаф в мясной лавке», — говорится в статье.

В ней подчеркивается, что в результате взрыва пострадал один человек. Его доставили в больницу с легкими травмами.

Ущерб, причиненный торговому центру, оценивается примерно в €50 тыс.

16 сентября во Владивостоке произошла серия взрывов. Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на антитеррористическую комиссию Приморского края, у въезда в поселок Щитовая было замечено скопление техники экстренных служб. Спасатели выезжали в связи с ЧП в районе административных зданий и автомобильных парковок — здесь произошли взрывы, вызванные эксплуатацией газового оборудования.

Место происшествия было оцеплено. Кроме того, сотрудники профильных служб частично ограничили движение машин в данном районе.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Несколько автомобилей получили повреждения.

Ранее в Иркутской области при взрыве газа в жилом доме повреждения получили 10 квартир.