В российском регионе двухлетний ребенок выпил уксус и оказался в реанимации

В Саратовской области ребенок с химическим ожогом пищевода попал в реанимацию. Об этом сообщает Балаковская городская клиническая больница.

Инцидент произошел 13 сентября. Ребенок выпил уксус — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Малолетнего доставили в реанимационное отделение с химическим ожогом пищевода. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

В связи с отсутствием в больнице специализированного оборудования для проведения ФГДС детям такого возраста, ребенка планируют перевести в Областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

До этого в Екатеринбурге двухлетний мальчик выпил уксусную эссенцию и не выжил. Мать оставила его без присмотра всего на несколько минут, отлучившись в туалет.

Ранее двухлетней девочке пересадили кожу после того, как она выпила уксус и облилась им.