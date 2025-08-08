На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двухлетней девочке пересадили кожу после того, как она выпила уксус и облилась им

В Красноярске девочке пересадили кожу после того, как она облилась уксусом
Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске двухлетняя девочка выпила уксус и облилась им, после этого ребенок перенес пересадку кожи. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Инцидент произошел по недосмотру родителей — ребенок выпил и пролил на себя концентрированную уксусную кислоту. Врачи осмотрели малолетнюю лишь через 40 минут, у девочки диагностировали тяжелые ожоги ротоглотки, брюшной стенки, лобковой области и бедер. Состояние потребовало экстренной помощи команды специалистов: педиатров, отоларингологов, дерматологов и комбустиологов.

После первичной помощи пострадавшую перевели в ожоговый центр краевой больницы, где она провела около месяца. Для лечения тяжелых повреждений потребовалась аутодермопластика — пересадка собственных кожных лоскутов с другого участка тела.

Ранее трехлетняя россиянка случайно выпила гель от муравьев и попала в больницу.

