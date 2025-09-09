На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Любопытство двухлетнего мальчика обернулось для его семьи трагедией

kp.ru: в Екатеринбурге двухлетний мальчик выпил уксусную эссенцию и не выжил
В Екатеринбурге любопытство двухлетнего мальчика обернулось для его семьи трагедией. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

По информации СМИ, мать оставила двухлетнего сына без присмотра на несколько минут, отлучившись в туалет, а когда вернулась случилось непоправимое — ребенок выпил высококонцентрированный раствор уксуса.

«Мальчик кричал и показывал на рот (когда мама услышала шум и вернулась). В руках у него была бутылка уксуса 70%. Он достал ее из кухонного шкафа», — рассказал источник СМИ.

По информации собеседника издания, скорая приехала за несколько минут. Пострадавшего и его мать доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9. Маленького пациента поместили его в реанимацию. Медики боролись за его жизнь четыре часа, но спасти мальчика не удалось.

Ранее в Красноярске девочке пересадили кожу после того, как она облилась уксусом.

