Повар рассказал о секретах приготовления полезного печенья

Pravda.Ru: греческий йогурт поможет сделать полезное печенье
true
true
true
close
Shutterstock

Греческий йогурт может стать основой для полезного печенья. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Для него потребуются 240 г муки, две чайные ложки разрыхлителя, 1/4 чайной ложки соли, 250 г (стакан) греческого йогурта, 60 г замороженного сливочного масла и еще одна столовая ложка — для смазывания. Масло нужно натереть на терке и убрать в морозильную камеру на пять-семь минут, после чего смешать с мукой до однородности. Далее нужно добавить йогурт и замешать тесто. Из него следует сформировать прямоугольник толщиной около 2,5 см и разрезать его на девять частей.

«Выложите печенье на противень, смажьте растопленным маслом. Выпекайте до золотистого цвета при 180°C примерно 15–20 минут. Дайте немного остыть перед подачей», — добавили в сообщении.

До этого повар говорил, что рулетики со шпинатом и рикоттой могут стать необычным вариантом для завтрака или перекуса. Для теста потребуются 15 г свежих дрожжей, стакан теплого молока, столовая ложка сахара, столовая ложка растительного масла, 1,5 стакана пшеничной муки высшего сорта, 1,5 стакана цельнозерновой пшеничной муки, растительное масло для смазывания формы и один яичный желток для смазывания верха. Для начинки нужны два стакана раскрошенной рикотты, стакан вареного, отжатого и нарезанного шпината и столовая ложка приправы для овощей.

Ранее шеф-повар раскрыла секрет приготовления лучшего соуса для пасты.

