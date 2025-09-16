На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, как поменять рацион для улучшения здоровья

Врач Солнцева: для улучшения здоровья стоит делать три основных приема пищи
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые хотят изменить свой рацион питания для улучшения здоровья, стоит прежде всего сократить количество потребляемых ультраобработанных продуктов и есть не менее 500 г овощей и фруктов в день, чтобы получать клетчатку и антиоксиданты. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») Татьяна Солнцева.

По ее словам, соль можно заменять на специи, которые являются источником антиоксидантов, сахар — на сухофрукты. Врач также советует сделать три основных приема пищи и два небольших перекуса, чтобы избежать резких скачков инсулина. Ночной перерыв в еде должен составлять 8-10 часов.

«Выбирайте правильные перекусы. Если хочется перекусить, пусть это будет горсть орехов, яблоко, натуральный йогурт или всего пара долек горького шоколада (от 70% какао)», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский до этого перечислил основные принципы поддержания здоровья в осенний период. Он отметил, что летняя жара — не единственный период, когда важно следить за водным балансом. Осенью работа отопительных систем приводит к незаметной потере влаги организмом и увеличивает риск обезвоживания. Для взрослого человека это 30-35 мл на килограмм массы тела в день.

Ранее врач рассказала, какое питание поможет облегчить проявление ПМС у женщин.

