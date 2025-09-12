На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислил главные принципы поддержания здоровья осенью

Врач Бобровский: осенью важно придерживаться сбалансированного питания
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» перечислил основные принципы поддержания здоровья в осенний период. Он отметил, что летняя жара — не единственный период, когда важно следить за водным балансом. Осенью работа отопительных систем приводит к незаметной потере влаги организмом и увеличивает риск обезвоживания.

«Для взрослого человека это 30-35 миллилитров на килограмм массы тела в день», — уточнил специалист.

Он также подчеркнул, что осенью, как и в любое другое время года, следует придерживаться принципов разнообразного и сбалансированного питания. По его словам, ключевые рекомендации касаются не сезонности, а качества продуктов: следует избегать трансжиров (например, готовая магазинная выпечка), ограничивать потребление рафинированных продуктов (сосиски, копчености) с избытком добавок.

Особое внимание диетолог рекомендует уделить контролю за потреблением соли, сахара и газированных напитков.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого рассказала, как облегчить симптомы осенней депрессии.

По ее словам, несмотря на то, что полностью предотвратить сезонное аффективное расстройство невозможно, правильный режим сна и питания, прогулки, а также физическая активность помогут легче его перенести.

Ранее россиянам назвали самые бесполезные популярные БАДы для иммунитета.

