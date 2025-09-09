На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какое питание поможет облегчить проявление ПМС у женщин

Врач Титова: отказ от соленого облегчит проявление ПМС у женщин
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Пересмотр рациона питания, в том числе отказ от соленых закусок, копченостей, газированных напитков и алкоголя, поможет облегчить проявления предменструального синдрома. Об этом kp.ru рассказала врач-гинеколог, маммолог, нутрициолог Елена Титова.

По ее словам, эти продукты могут усилить головные боли, отеки и скачки сахара. Стоит также ограничить потребление сладостей и выпечки, особенно с глютеном, и не есть поздно вечером.

«Предменструальный синдром (ПМС) — это не просто каприз организма, а сложный биохимический процесс. Это провоцирует резкие перепады настроения и тягу к углеводам. Прогестерон в этот период задерживает воду, отсюда отеки и ощущение тяжести», — объяснила Титова.

Врач посоветовала в этот период есть легкие салаты, каши, орехи, рыбу и нежирные виды мяса — курицу, индейку или кролика. При болях внизу живота можно добавить в рацион больше клетчатки, сухофрукты и оливковое масло.

Врач гинеколог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Диана Сычева до этого рассказала «Газете.Ru», что действие куркумина направлено на улучшение состояния многих органов и систем. Он способствует поддержанию здоровья суставов, улучшает их гибкость и подвижность. Липофильная форма куркумина помогает уменьшить проявления ПМС.

Ранее боль при менструации связали с высоким риском инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами