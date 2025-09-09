Врач рассказала, какое питание поможет облегчить проявление ПМС у женщин

Пересмотр рациона питания, в том числе отказ от соленых закусок, копченостей, газированных напитков и алкоголя, поможет облегчить проявления предменструального синдрома. Об этом kp.ru рассказала врач-гинеколог, маммолог, нутрициолог Елена Титова.

По ее словам, эти продукты могут усилить головные боли, отеки и скачки сахара. Стоит также ограничить потребление сладостей и выпечки, особенно с глютеном, и не есть поздно вечером.

«Предменструальный синдром (ПМС) — это не просто каприз организма, а сложный биохимический процесс. Это провоцирует резкие перепады настроения и тягу к углеводам. Прогестерон в этот период задерживает воду, отсюда отеки и ощущение тяжести», — объяснила Титова.

Врач посоветовала в этот период есть легкие салаты, каши, орехи, рыбу и нежирные виды мяса — курицу, индейку или кролика. При болях внизу живота можно добавить в рацион больше клетчатки, сухофрукты и оливковое масло.

Врач гинеколог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Диана Сычева до этого рассказала «Газете.Ru», что действие куркумина направлено на улучшение состояния многих органов и систем. Он способствует поддержанию здоровья суставов, улучшает их гибкость и подвижность. Липофильная форма куркумина помогает уменьшить проявления ПМС.

Ранее боль при менструации связали с высоким риском инсульта.