В Дании суд приговорил россиянина к шести годам тюрьмы

Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Дании приговорил 38-летнего гражданина России к шести годам тюрьмы и депортации за изготовление четырех бомб, взрыв банкомата и остановку работы аэропорта Биллунна. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

«Действия обвиняемого привели к масштабным нарушениям в работе аэропорта, значительным затратам полиции и служб спасения, а также экономическим потерям для авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Иконников изготовил и хранил около килограмма взрывчатых веществ, а также транспортировал их по территории Ютландии. Россиянин добровольно сдал часть взрывчатки в отдел полиции аэропорта Биллунна в апреле прошлого года.

Россиянин будет депортирован из Дании после отбытия наказания.

14 марта суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена к пожизненному заключению. Обвинение запросило для него такое наказание в декабре прошлого года. В январе в посольстве России в Финляндии заявили, что рассчитывают на оправдательный приговор Тордену и надеются, что атмосфера русофобии в стране не повлияет на непредвзятость правосудия.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

Ранее прокуратура Финляндии обжаловала приговор россиянину Тордену.

