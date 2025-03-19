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Прокуратура Финляндии обжаловала приговор россиянину Тордену

Yle: замгенпрокурора Финляндии подал апелляцию на приговор суда Тордену
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ДШРГ «Русич»/VK

Заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе обжаловал решение суда по делу россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного к пожизненному сроку за якобы совершенные военные преступления на Украине в 2014 году. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Утверждается, что прокуратура Финляндии осталась не удовлетворена решением суда первой инстанции, поскольку Торден был приговорен к пожизненному сроку за четыре преступления, а обвинение по пятому делу судья отклонил.

14 марта суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению. Обвинение запросило для него такое наказание в декабре прошлого года. В январе в посольстве России в Финляндии заявили, что рассчитывают на оправдательный приговор Тордену и надеются, что атмосфера русофобии в стране не повлияет на непредвзятость правосудия.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.

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