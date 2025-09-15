Подъем на гору Эльбрус ограничили после инцидента с канатной дорогой

Подъем на Эльбрус ограничен после обрыва канатной дороги, сообщает Минкурортов Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.

«Кресельная канатная дорога станция «Мир» — приют «Бочки» закрыта до завершения следственных мероприятий. По этой же причине маятниковая канатная дорога, 1970 года постройки, также выведена из эксплуатации», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что подъем на гору Эльбрус ограничен для всех, включая туристов, альпинистов и сотрудников службы МЧС. С 3 по 24 сентября гондольную канатную дорогу готовят к новому зимнему сезону, проводя плановое техническое обслуживание. В связи с этим в министерстве попросили воздержаться от прохождения по туристическим маршрутам на Эльбрус до окончания работ.

13 сентября группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

Все 25 человек совершали восхождение на Эльбрус впервые. Они остановились на высоте 3780 метров и должны были здесь акклиматизироваться. После обрыва канатной дороги гиды сообщили туристам, что спускаться самим нельзя, и им пришлось ночевать в вагончиках и дожидаться помощи.

Ранее появилось видео с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе.