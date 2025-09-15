На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подъем на гору Эльбрус ограничили после инцидента с канатной дорогой

Подъем на Эльбрус ограничен после обрыва канатной дороги
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Подъем на Эльбрус ограничен после обрыва канатной дороги, сообщает Минкурортов Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.

«Кресельная канатная дорога станция «Мир» — приют «Бочки» закрыта до завершения следственных мероприятий. По этой же причине маятниковая канатная дорога, 1970 года постройки, также выведена из эксплуатации», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что подъем на гору Эльбрус ограничен для всех, включая туристов, альпинистов и сотрудников службы МЧС. С 3 по 24 сентября гондольную канатную дорогу готовят к новому зимнему сезону, проводя плановое техническое обслуживание. В связи с этим в министерстве попросили воздержаться от прохождения по туристическим маршрутам на Эльбрус до окончания работ.

13 сентября группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

Все 25 человек совершали восхождение на Эльбрус впервые. Они остановились на высоте 3780 метров и должны были здесь акклиматизироваться. После обрыва канатной дороги гиды сообщили туристам, что спускаться самим нельзя, и им пришлось ночевать в вагончиках и дожидаться помощи.

Ранее появилось видео с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами