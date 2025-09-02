Ростовчане заставляли подростков заниматься проституцией и были арестованы

Жителей Ростова-на-Дону подозревают в организации проституции. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Всего сотрудники МВД, Росгвардии и следователи задержали в Ростовской области двоих человек. Известно, что один из них, 35-летний местный житель, был ранее судим по статье о разбое. Второму подозреваемому 23 года.

По данным СК РФ, мужчины занимались организационной работой. Например, находили «работниц», среди которых были несовершеннолетние девушки.

При этом ростовчане установили рабочий график и разработали систему штрафов.

«Во время обысков у задержанных были изъяты флешки, банковские карты, мобильные телефоны, а также иные обнаружены предметы, свидетельствующие о преступной деятельности», – сообщается в публикации МВД.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о вовлечении женщин в оказание услуг. На данный момент оба фигуранта находятся под стражей. Следователи тем временем выясняют все обстоятельства их деятельности.

