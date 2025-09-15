Родителей предупредили о серьезной опасности детского ожирения

Ожирение разрушает эндокринную и гормональную системы у ребенка, а также препятствует нормальному формированию сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Кроме того, болезнь может спровоцировать массу психологических проблем: такие дети часто становятся изгоями и объектами порицания. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Ожирение в детстве переходит в ожирение во взрослом возрасте, это предшествующий фактор. Проблемой нужно заниматься многопланово — с помощью деликатной психологической работы, диетологии, двигательной активности», — сказал специалсит.

Он подчеркнул, что при работе с детским ожирением важно быть бережным, поскольку любое стрессогенное воздействие вызовет отторжение, срыв и обратный результат.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья РУДН Елена Каверина до этого говорила, что ситуация с проблемой лишнего веса среди подростков в России вызывает тревогу.

Особенно остро это проявляется в возрастной группе 15-17 лет. По ее информации, рост ожирения отражает глубокие нарушения в культуре питания и образе жизни молодых людей.

Ранее ученые выяснили, как этнические особенности влияют на развитие ожирения у подростков.